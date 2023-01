A Aywaille, un conducteur percute des terrasses de cafés. Il n'y avait heureusement aucun client

On a frôlé la catastrophe ce dimanche matin à Aywaille. En plein centre de la localité, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Il a violemment percuté les terrasses de plusieurs cafés de la place Joseph Thiry. Elles étaient heureusement désertes lorsque l'accident s'est produit. Personne n'a été blessé.

C'est après avoir été pris d'un malaise que ce conducteur a effectué cet accident. Il n'est donc pas question ici de problème d'alcool ou de consommation de stupéfiants.



Les dégâts sont importants. Dans l'urgence, il a fallu sécuriser les lieux. "Dans un premier temps, on a dû fermer la zone impactée car les terrasses étaient endommagées et il y avait un risque d'effondrement de certaines structures", précise Thierry Carpentier, bourgmestre d'Aywaille. "Certains cafetiers ont commencé le démontage des terrasses, ce travail va se poursuivre dans les prochains jours. On a une réunion ce lundi entre les autorités communales, la police et les différents services de secours pour voir si d'autres mesures de sécurité doivent être prises. Heureusement que ces terrasses n'étaient pas fréquentées ce dimanche matin. On a clairement évité un drame".

Toute la zone concernée par l'accident place Joseph Thiry restera donc inaccessible ces prochains jours, le temps de terminer les opérations de démontage et de déblayage.