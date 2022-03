A Awans, un bus gratuit va bientôt circuler entre les villages de la commune

A Awans, c'est un petit bus qui devrait rendre de grands services: Une navette inter-villages totalement gratuite pour les habitants va en effet être mise en circulation à la rentrée de septembre. Ces dernières semaines, via un toutes-boites, la population a été invitée à faire connaître son avis sur les parcours, horaires et fréquences de passage, et même sur le nom à donner à ce bus. L'objectif de cette navette est de désenclaver certains des villages de la commune. Awans est constituée de cinq entités: Awans bien sûr, mais aussi Hognoul, Fooz, Othée et Villers-l'Evêque, des villages pas toujours bien desservis par les transports en commun.

Plus de 3 heures pour parcourir 20 km en transports en commun !

"Pour venir à l'administration communale d'Awans depuis le village d'Othée, il faut pratiquement 1H40 (!) car les habitants non motorisés doivent prendre deux bus et faire une partie du trajet à pieds afin de prendre la correspondance. Et bien sûr, il faut compter le même temps pour le retour. Un déplacement de 3H00 juste pour venir remplir des papiers, avouez que ça fait beaucoup", regrette Erwin Vandenbergh, du Plan de cohésion sociale de la commune d'Awans. "Notre navette gratuite n'aura pas pour objectif de faire de la concurrence au Tec mais simplement de rendre service à la population".

Ce bus inter-villages d'une quarantaine de places (dont 4 pour les PMR) financé par la Région Wallonne et la commune fera notamment arrêt devant l'administration communale, le CPAS, les écoles, les salles de sport, les supermarchés et les petits commerces locaux. Parmi les suggestions proposées par les habitants pour appeler cette nouvelle navette gratuite: "Bus de l'amitié" ou encore "En Awans" !