À Aubel, on fabrique des boules de laine d’alpaga qui font économiser énergie et adoucissants

Dans la belle campagne aubeloise, Fabienne et Marc Stassen élèvent actuellement 35 alpagas: "une passion de 15 ans, précise d’emblée Marc Stassen, on vit normalement toute l’année avec eux, peu importe les conditions avec des soins deux fois une heure et demi par jour. L’alpaga est un animal très zen mais particulier ; il ne faut pas croire qu’on peut acheter un alpaga et le mettre dans son jardin, mais quand on parvient à bien vivre avec et faire évoluer les qualités de la laine des animaux, c’est très enrichissant."