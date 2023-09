A Ath, certaines rues sont plongées dans le noir le plus complet à la tombée de la nuit

C’est la panne d’une cabine électrique survenue au mois juin qui est à la source de cette absence d’éclairage public dans tout un quartier de la ville.

En attendant les réparations définitives, il a fallu faire un choix entre le fonctionnement des feux tricolores aux carrefours de la Chaussée de Mons et le maintien de l’éclairage dans les rues. Ce sont les feux tricolores qui ont été privilégiés.

L’éclairage public devrait être rétabli pour la fin de ce mois de septembre mais en attendant, comme il fait noir de plus en plus tôt, la lampe de poche est devenue la meilleure amie de certains riverains. D’autres s’inquiètent de l’insécurité et la dangerosité de ces rues plongées dans le noir.