A Arlon, les Archives de l'Etat vous accueillent dans des conditions optimales après de gros travaux

A Arlon, les bâtiments des Archives de l'Etat ont connu un sérieux lifting. Huit millions 700.000 € y ont été investis par la Régie des Bâtiments ! Certains espaces ont été totalement réaménagés et un nouveau bâtiment a été construit pour faire face à l'afflux d'archives à stocker. Le nouveau bâtiment double la capacité de stockage puisque l'on passe de 20 à plus de 40 kms d'archives avec des nouveaux "magasins " de stockage sont coulissants. Pour le public, la salle de lecture permet d'accueillir 28 personnes en même temps, mais en 20 ans, le nombre de lecteurs qui viennent consulter sur place a beaucoup évolué. " Ça a beaucoup changé en 20 ans," confie Vincent Pirlot, archiviste en chef, "aujourd’hui il y a beaucoup moins d’habitués. La raison principale, c’est que nous avons mis beaucoup de choses sur internet, ce qui répondait à une demande du public. Les gens consultent en ligne depuis chez eux, des parties importantes de l’é ou des registres paroissiens ! " Et puis à côté des généalogistes et des historiens, les Archives de l’Etat reçoivent de plus en plus des demandes des notaires, d’administrations ou de tribunaux.