A Arlon, le chantier du parking souterrain, place Léopold, ne perturbe pas trop le commerce du centre-ville

A Arlon, les travaux d'aménagement d'un parking souterrain sous la Place Léopold, entamés en janvier dernier, se poursuivent. Et les commerçants du centre-ville prennent plutôt la chose avec philosophie. Depuis les premiers coups de pelle, les commerces arlonais ont appris à vivre avec les travaux mais pour cette vendeuse d'un magasin de vêtement situé à deux pas du chantier, il y a des soucis. " Les gens ont besoin de places de parkings proches du magasin. Mais bon, si la situation est difficile, c’est d’abord à cause de la crise sanitaire et aujourd’hui de l’inflation ! ". Juste à côté, Jean-Claude Chleide explique que les travaux attirent aussi du monde : " les gens viennent par curiosité voir ce qui se passe et voient que ça avance très bien ! " Un optimisme partagé par Mateo Filipucci gérant d'une des brasseries restaurants situés sur la Place. " Nous nous sommes adaptés aux travaux, mais je dois dire que le chantier s’adapte aussi, dans la mesure du possible, à os besoins ! " Autre restaurateur un peu plus loin, Rudi Kirschenbilder, lui a beaucoup apprécié le "parking provisoire côté parc, 40 places ! " La Présidente de l’ACIA (Association Commerciale et Industrielle d’Arlon), Catherine Arnold, participe aux réunions de chantier et confirme que ça se passe bien et elle ajoute que le commerce à Arlon ne se porte pas trop mal! " Globalement, depuis le covid, on a eu plus d’ouvertures que de fermetures, avec des nouveaux commerçants très dynamiques qui complètent une offre intéressante ", conclut Catherine Arnold. Si tout va bien, en octobre 2023, dans un peu plus d’un an, le premier étage du parking souterrain devrait être ouvert au public.