A Arlon, la croix de l’église Saint-Martin menace de tomber

Un important périmètre de sécurité a été déployé, jeudi matin, autour de l’église Saint-Martin d’Arlon après les intempéries qui se sont abattues sur la région dans la nuit de mercredi à jeudi. Fragilisée par les vents violents, la croix située au sommet du clocher menace de tomber.

Perchée à 90 mètres sur sol, cette croix métallique de deux mètres de haut et pesant 200 kilogrammes pourrait entraîner dans sa chute plusieurs pierres ainsi qu’un clocheton, précisent les autorités communales.

Selon les prévisions, les projections au sol en cas de chute pourraient s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres. "Il faut prendre les précautions nécessaires pour protéger la population", a souligné le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus.

Les autorités locales ont dressé un important périmètre de sécurité tout autour de l’église, avec interdiction de circuler et de stationner sur le Square Albert 1er et dans les rues avoisinantes. "On attend encore des vents violents, certains des messages que j’ai reçus faisant état de la tempête la plus importante de ces trente dernières années dans la région. Nous attendons que cette mini-tornade soit passée. Nous nous reverrons ensuite samedi matin pour faire le point sur la situation."

Dans l’hypothèse où la croix resterait en place, une entreprise de la province est attendue sur place mardi pour la sécuriser, a conclu le bourgmestre.