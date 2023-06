A Arlon , Ecolo + annonce ses deux têtes de liste pour le prochain scrutin communal

Le 13 octobre 2024, nous irons aux urnes pour élire les nouveaux conseils communaux. Dans les partis, on s'y prépare tout doucement. A Arlon, les militants d'Ecolo + se sont réunis pour désigner unanime ent les deux candidats qui conduiront la liste. Il s'agit Roman Gaudron et de Vanessa Wagner. C'est Romain Gaudron qui conduira la liste, fort de son expérience de 12 ans au conseil communal et comme chef de groupe. Quant à Vanessa Wagner, elle a fait son entrée au conseil communal d’Arlon après le scrutin de 2018. Ecolo + a obtenu, cete année-là plus de 22,8% des suffrages des Arlonais, avec 7 sièges et est devenu, de justesse, le deuxième parti dans la commune lorraine. En 2019, aux élections Européennes, Ecolo récoltait même 30% des suffrages sur Arlon. Forts de ces résultats, Romain Gaudron, Vanessa Wagner et Ecolo + ambitionnent de faire partie de la majorité et ils ne ferment aucune porte à d'éventuels partenaires. Et même si à l'échelon national, les sondages ne sont guère favorables aux Verts, Romain Gaudron et Vanessa Wagner sont confiants, compte-tenu de tout le travail réalisé ces dernières années, sur le terrain par ses conseillers et ses militants Parmi les priorités d'Ecolo+ on peut citer, un meilleur cadre de vie, un logement à un prix abordable et une meilleure mobilité douce.