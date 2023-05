A$AP Rocky protège Rihanna et met fin à une bagarre en boîte de nuit

A$AP Rocky et Rihanna sont au cœur de l’intérêt de la jeune génération. Peu de temps après les rumeurs de leur déménagement à Paris et la divulgation du prénom de leur premier enfant, les deux stars ont agité la Toile par leur présence en boîte de nuit qui aurait pu mettre Riri en danger lorsqu’une bagarre a éclaté.

Alors que dans les années 2000, Beyoncé et Jay-Z formaient THE couple, Rihanna et A$AP Rocky sont les amoureux les plus iconiques des années 2020. Dès qu’ils mettent le nez dehors, ça fait le tour des médias et leur dernière virée en boîte de nuit ne déroge pas à la règle. En effet, il y a quelques jours, les deux stars étaient en boîte de nuit et lorsqu’une bagarre a éclaté à quelques mètres d’elles, le rappeur américain n’a pas hésité une seule seconde à demander à la foule de se calmer sur-le-champ : "Vous agissez tous comme des gentlemen quand vous êtes en notre présence."