À Anvers, l'université interdit à son personnel de prendre l'avion pour de courtes distances

Un congrès à Marseille ou à Munich ? Il faudra envisager le train. L'Université d'Anvers interdit désormais à son personnel de prendre l'avion si le trajet en train est inférieur à huit heures.

Avec cette nouvelle règle, il y a de nombreuses villes où le personnel de l'Université d'Anvers ne pourra plus se rendre en avion dans le cadre de son travail. Même pour un voyage de 10 heures en train, comme à Nice ou à Barcelone, l'université recommande de prendre le train, bien que ce ne soit pas obligatoire.

"Un voyage en avion pèse sept à onze fois plus sur l'environnement que le même trajet en train, selon les scientifiques", indique l'université. "Et la différence est la plus grande sur les courtes distances, inférieures à 700 kilomètres." "La décision d'interdire l'avion pour les voyages plus courts est une étape importante", fait savoir le recteur Herman Van Goethem. "Nous encourageons nos employés à assister à des conférences ou à des cours en ligne. Mais bien sûr, les contacts personnels restent importants et la présence physique a souvent une valeur ajoutée. Parfois, c'est aussi nécessaire."

La professeure Els Laenens, chargée de cours au département d'informatique, s'est rendue en train au Danemark en 2019. "J'ai été sur la route pendant 13 heures, mais je n'ai pas eu l'impression de perdre du temps. La plupart du temps, j'avais une grande table pour moi toute seule. J'ai pu travailler sans problème de cette manière", a-t-elle expliqué.