Dans un premier temps, du 2 au 12 mai, les connexions entre la Nationale 3 et la rue des Français sera impossible. Pour rejoindre la rue des Français la déviation s’effectuera via la rue du 15 août et la rue de l’Egalité. Entre Awans et Rocourt, les automobilistes souhaitant rejoindre la rue des Français seront invités à emprunter la rue Monfort jusqu’à la rue d’Othée.

Par la suite, les véhicules circulant vers le bas d’Ans seront déviés via l’E25 jusqu’à l’échangeur n°32a "Burenville". Vers Awans vous serez déviés via la rue Branche Planchard, la rue des Ponts et la rue des Ecoles. La rue Jean Jaurès sera maintenue dans les deux sens.