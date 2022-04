A Angleur, un artisan glacier de 23 ans rouvre son commerce qui avait été inondé une semaine après l'inauguration

Arthur M'Rabet est un jeune artisan glacier de 23 ans installé rue Vaudrée à Angleur, en banlieue liégeoise. En début de semaine, il a rouvert les portes de son commerce, le Glacier Giu, près de neuf mois après les inondations catastrophiques de la mi-juillet. Cet entrepreneur avait vraiment joué de malchance "On a ouvert le 9 juillet et on a dû fermer le 15, après seulement quatre jours d'exploitation. Au moment des inondations, on espérait que l'eau s'arrête un peu plus loin, mais on a finalement eu un mètre soixante ! Quand les caves ont été noyées, on s'est dit alors que ça avait atteint le niveau maximum. On a tout de même mis des sacs de sables devant la vitrine mais on n'a rien sauvé à l'intérieur, persuadés que l'eau ne rentrerait jamais. Et puis on nous a demandé d'évacuer. Et le lendemain, lorsqu'on est revenu, c'était terminé, tout est foutu". Ce jeune artisan reconnaît avoir eu du mal à encaisser le coup "C'était démoralisant d'avoir investi et de devoir tout recommencer quelques mois plus tard. On a fait le maximum pour pouvoir ouvrir plus tôt, mais avec la location des déshumidificateurs, la disponibilité des corps de métiers, les assurances, ça n'a pas été possible. Comme première expérience en tant qu'artisan, j'aurais pu espérer mieux mais je me dis que ça fait partie de l'aventure et que ça me rend plus fort". Une leçon de vie qui marquera sans doute à jamais ce glacier.