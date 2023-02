À Angkor, le déplacement forcé de la population au nom de la préservation du patrimoine

Un risque pour le patrimoine, probablement. Mais est-ce vraiment la seule raison ? Le Cambodge mise gros sur son joyau historique. Le tourisme représente le deuxième secteur économique du pays. Les autorités sont en train de bâtir un tout nouvel aéroport international dans la ville voisine de Siem Reap, afin de drainer les visiteurs étrangers vers Angkor. Il devrait être inauguré en octobre de cette année.

L’enjeu est donc aussi économique. Un site propre et ordonné, vidé de ses "squats", où la nature est préservée, est bien plus vendeur auprès des touristes chinois, qui sont les plus nombreux à s’y rendre chaque année, mais aussi occidentaux, davantage en quête d’un tourisme vert et "eco-friendly". Des visiteurs plus tranquilles aussi, qui ne sont plus dérangés par des marchands à la sauvette ou des enfants quémandant un peu d’argent.