A Anderlecht, une partie du quartier Scheut passe au vert

Parmi les habitants que nous croisons, les avis sont forcément partagés à propos de ces aménagements. "C’était déjà la galère pour trouver du parking, maintenant, c’est encore plus difficile". "Au début, c’était un peu chi… (!), on devait tourner avec la voiture. Maintenant, ça va ! ". "Moi, je trouve que c’est vraiment bien, on peut s’asseoir pour prendre l’air. De toute façon, je n’ai pas de voiture". Des sourires et des grincements de dents mais pour le bourgmestre Fabrice Cumps, il fallait agir :"Dans ce quartier résidentiel, il y avait beaucoup de trafic de transit. Nous avons donc élaboré un plan de circulation qui décourage les voitures "traversantes" et nous en avons profité pour réaliser des aménagements et donner une nouvelle image au quartier".