A Anderlecht, la coopération pour venir à bout des marchands de sommeil

Comment lutter contre les marchands de sommeil ? C’est une question que se posent beaucoup de communes urbaines dont Anderlecht. Les marchands de sommeil, ce sont ces propriétaires qui louent à prix d’or des logements petits et insalubres, incompatibles avec la dignité humaine. Depuis un peu plus d’un an, la commune d’Anderlecht a mis en place une nouvelle stratégie pour viser les logements des marchands de sommeil et cela porte ses fruits.

L’idée est de mettre autour de la table une fois par mois tous les services concernés pour échanger les informations suspectes, notamment le service Urbanisme de la commune, le service Population, le CPAS ou la police. Tout ce petit monde est regroupé sous l'étiquette "plateforme Dignity".

"Le service Population peut par exemple nous signaler qu’il y a beaucoup de chefs de famille inscrits sur une même adresse alors que le bâtiment au niveau urbanistique ne comprend que quatre logements", explique Alain Kestemont, échevin à la lutte contre les marchands de sommeil (DéFI). "Des gardiens de la paix peuvent aussi nous signaler que le nombre de poubelles devant une adresse n'est pas cohérent avec le nombre d'appartements autorisés."

La plateforme Dignity fonctionne alors avec un système de voyants lumineux : vert, orange ou rouge pour chaque adresse évoquée. "Supposons que nous commençons à recevoir beaucoup d’informations pour une adresse. Tant que le voyant est au vert, ça ne pose pas de problème. Dès l’instant où un faisceau d’indices nous indique qu’il y a vraiment un problème, le voyant passe au rouge et une enquête se met en route", explique l’échevin. Lors de cette enquête, tous les services de la plateforme se rendent en même temps à l’adresse suspectée, notamment le CPAS pour prendre en charge les victimes.

Ce système est inspiré de pratiques de la commune de Schaerbeek. Il est en place depuis octobre 2021 et a permis de contrôler 42 adresses distinctes. Lors de ces contrôles, trois quarts des logements étaient considérés comme illégaux, soit 176 logements différents (il peut y avoir plusieurs logements à une adresse). L’échevin Alain Kestemont reconnaît que ce n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg mais que cela va dans le bon sens.

La commune de Tournai et la ville de Bruxelles ont d’ailleurs pris contact avec Anderlecht pour peut-être mettre elle aussi un tel système en place.