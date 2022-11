A Anderlecht, Circularium héberge une trentaine de projets d’économie circulaire

A la manœuvre pour piloter ce vaste projet depuis mars 2020, on trouve notamment Geert De Wilde. "Circularium" est un lieu qui héberge des entreprises sélectionnées parce qu’elles s’inscrivent dans la transition écologique et proposent une activité durable, explique-t-il :"venant d’une économie jusqu’ici linéaire, l’économie circulaire, au contraire, part du principe qu’il faut utiliser les ressources de manière réfléchie. On évite de fabriquer des déchets et on réutilise les déchets existants." Ces entreprises sont-elles viables sans les soutiens financiers qu’offre actuellement la région bruxelloise ? "Certaines oui, d’autres sont sur la bonne voie, d’autres enfin n’y arriveront peut-être pas. Mais cela fait partie des risques inhérents à la vie de toute entreprise".