A Amay, la brasserie de l'abbaye de Flône lance une nouvelle bière et produira bientôt sur site

La brasserie de l'abbaye de Flône continue de se développer. Elle vient de lancer une troisième gamme de bière, la Flône cerise, une fruitée qui s'ajoute à la blonde et à la triple. Ces bières sont actuellement brassées à la Grand Poste de Liège, mais la coopérative qui gère cette brasserie a récemment obtenu un permis pour s'installer sur le site même de l'abbaye, ce qui devrait lui permettre de décrocher le label officiel de bière d'abbaye. D'ici 2026, un bâtiment de 500 mètres carrés sera aménagé afin d'y placer les lignes de production et d'y développer l'activité touristique.

"Tout est parti d'une simple fancy-fair il y a 10 ans", se rappelle Emmanuel Radoux, président de cette coopérative. "Entre parents d'élèves, on s'est demandé quelle aide on pouvait apporter. Plutôt que de faire des gaufres ou des lasagnes, on a opté pour la fabrication d'une bière. Un choix d'autant plus logique qu'en 1555, il y avait déjà une brasserie à l'abbaye de Flône. Et donc on a crée une recette qui a été brassée à l'occasion de cette fête d'école. Les 400 litres (1200 bouteilles) sont partis en un rien de temps. La demande a suivi. Et on en est là aujourd'hui".

Cette année, La brasserie de l'abbaye de Flône espère produire un millier d'hectolitres de bière. Les revenus servent en partie à améliorer le site historique de l'abbaye, le bien-être de soeurs qui y vivent encore et celui des enfants, parents et enseignants de l'école qui accueille 1600 élèves.