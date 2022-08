À 99 ans, elle est arrière-grand-mère pour la 100e fois

Début août, une Américaine de 99 ans est devenue arrière-grand-mère pour la centième fois.

Marguerite “Peg” Koller a 99 ans et le 4 août dernier, elle a rencontré son centième arrière-petit-enfant. Christine Stokes sa petite fille a confié à Good Morning America, “Nous sommes allés chez grand-mère et nous lui avons présenté Koller. Elle était absolument ravie […] Elle était si heureuse et se sentait si chanceuse de pouvoir le tenir dans ses bras […] On pouvait sentir l’émotion et la gratitude, car en plus il porte le nom de mon grand-père”.