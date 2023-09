Doté d’une énergie incroyable, Louis, neuf ans, est un des plus jeunes talents de cette deuxième saison de The Voice Kids. Il a réussi à séduire trois de nos coachs avec sa reprise du très grand titre " Armstrong " de Claude Nougaro.

En effet, Matthew, Alice et Black M n’ont pas hésité à buzzer pour ce jeune petit danseur venu de Wodeck.