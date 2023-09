À 87 ans, Claude Vialat figure de proue du mouvement Supports/Surfaces revient à la Galerie Templon

Face aux toiles de Vialat on est loin de la "neutralité" ( si c'est possible face à une image). "Le support, la surface, la sensualité, la matière, la couleur, les formes : tout mon vocabulaire est là. [C'est] tout ce que ma peinture a essayé de brasser depuis les années 60", confie-t-il à la caméra en 2018. Derrière la démarche théorique, on trouve le jeu avec les textures des tissus et les imprimés, les couleurs toujours justes, les jeux de juxtapositions et de suture et l’accrochage, un élément primordial pour faire vivre les variations de cette intrminable répétition, devenue insensée avec le temps. Vialat, toujours présent pour l'accrochage, scénographie l’espace de la galerie en créant un dialogue entre les œuvres et les espaces.