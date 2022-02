À 8 ans, Vianney voulait écrire une chanson… en néerlandais à Axelle Red

Afin de remercier tous ses fans pour leurs nombreux messages à l’occasion de son anniversaire, Vianney a partagé sur son compte Instagram une photo étonnante. On y aperçoit un brouillon de lettre adressée à Axelle Red, retrouvé dans les archives familiales par sa maman.

Il y décrit toute son admiration pour la chanteuse et nomme également les titres qu’il préfère de son répertoire. Mais plus surprenant, il propose à la chanteuse belge de lui écrire une chanson… en flamand. Et cette lettre a été écrite qu’il avait… 8 ans et demi.

En commentaire, l’interprète de Pas là, devenu récemment papa pour la première fois, a précisé : "Je pourrais écrire la même chose aujourd’hui. Le temps passe, ma passion grandit". L’appel semble donc lancé pour une future collaboration entre les deux artistes !