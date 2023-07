À 77 ans, Cher lance sa marque de glaces

Mais si l'année dernière, Cher prêtait encore son image à la marque australienne UGG et au label canadien Mac Cosmetics, cette fois, la star, précurseuse de l'autotune (avec son tube interplanétaire Believe), lance sa propre marque de glaces. Vous ne croyiez tout de même pas qu'elle allait vous vendre des baignoires senior avec portes ?

On ne compte plus les stars qui ont créé leur parfum (Cher a bien sûr le sien), leur alcool, leur marque de make-up...ni celles qui ont monnayé leur image pour l'associer à des produits allant de la grande distribution au luxe. D'ailleurs, au rayon glaces, Magnum est LA marque qui aime s'entourer de célébrités: Kendall Jenner, Eva Mendes, Miley Cyrus, Kylie Minogue ou même Benicio del Toro.

Alors Cher qui lance sa marque de glaces, après tout, c'est rafraîchissant, comme elle. Mais surtout, c'est la preuve que l'adage fonctionne toujours, et plus encore au pays de l'Oncle Sam: there is no business like show business.