A 73 ans, Jean-Marie Van Butsele va faire Louvain-la-Neuve - Monaco à pied, pour la bonne cause

Jean-Marie Van Butsele, "le marcheur au grand cœur" reprend la route ce 11 février 2023. Au menu 3é étapes et 1250 km entre Ottignies-Louvain-La-Neuve et Monaco. Une marche au profit d’une association monégasque mais aussi pour la fondation " Bâtisseurs d’Etoiles " basée à Louvain-la-Neuve.

A septante-trois ans, Jean Marie Van Butsele est toujours en très grande forme. Le Limalois, joggeur dans l’âme (il a participé à toutes les éditions des 20 km de Bruxelles depuis la création de la course bruxelloise), est aussi un marcheur invétéré qui a commencé à faire des marches caritatives il y a plus de 20 ans : "J’allais souvent dans les Alpes et je m’étais toujours dit tiens, cette route, elle est plaisante. Je vais un jour la faire à pied et puis je me suis dit oui, me le faire à pied, comme ça, tout seul, c’est con. Je préférerais le faire pour une association nécessiteuse".

Et c’est comme cela que Jean-Marie a commencé ses marches. La première c’était pour le Télévie. Cette année, il marche pour une association à Monaco qui vient en aide à des enfants défavorisés, mais également pour une fondation basée à Louvain la Neuve : "C’est une association que je trouve fantastique. Elle s’appelle "Les bâtisseurs d’étoiles", au Centre Monnet, à Louvain-la-Neuve. C’est la fondation qui est venue vers moi en disant tiens, on sait que tu marches, nous avons besoin de fonds pour faire fonctionner notre fondation. Sa responsable, Christiane Marchal, m’a demandé si elle pouvait compter sur moi et j’ai répondu tout de suite oui".