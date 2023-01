A 70 ans, ces mannequins sont les nouvelles stars de la mode.

Il faut toutefois préciser que les mannequins âgés de 50 ans et plus demeurent largement minoritaires sur les podiums : entre 0,52% et 0,78% de l'ensemble des castings d'après un rapport publié par The Fashion Spot.

Une proportion très faible mais qui contribue à changer le regard sur les femmes du même âge

Bien sûr, ces changements n'en sont qu'à leurs prémices mais nul doute que 2023 sonnera la fin, sinon le début de la fin, de l'invisibilité de ces femmes aussi dynamiques que belles, charismatiques et plus que jamais décidées à se faire une place dans ce système. Et il ne s'agit pas uniquement de prendre la pose devant des photographes ou de défiler devant des fashionistas avertis mais d'entreprendre pour faire avancer le mouvement.

Caroline Ida Ours, jeune mannequin de 62 ans et auto-entrepreneure, dont la seconde vie a justement démarré à l'approche de la soixantaine, l'a déjà démontré, tout comme la mannequin brésilienne Helena Schargel, âgée de plus de 80 ans, qui prend la pose en lingerie pour les créations qu'elle dessine elle-même avec une seule et unique requête : ne jamais être retouchée. Au regard de la multiplication des agences de mannequins pour plus de 50 ans, nul doute que cette révolution ne fait que commencer.