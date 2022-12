A 60 ans, Carlos Sainz arrive sur le Dakar avec un rêve : un quatrième succès avec un quatrième constructeur différent

J-8 avant le lancement du Dakar 2023 ! Le 31 décembre, la 45e édition du Rallye Dakar se déroulera en Arabie saoudite avec un prologue et 14 étapes, ainsi que plus de 5000 kilomètres de pistes extrêmes. Vainqueur en 2010, 2018 et 2020, Carlos Sainz participe à cette épreuve pour la seizième fois. Son rêve : remporter un 4e titre.

Entre le Dakar et Carlos Sainz, c’est une grande histoire d’amour. Avec sa victoire en 2020, le pilote espagnol est rentré dans l’histoire en devenant le plus vieux vainqueur de ce rallye. Pour sa 16e participation, il compte déjà les jours avant le début de cette grande aventure. À 60 ans, El Matador n’a rien perdu de sa motivation. "En ce moment de l’année, je suis très motivé, c’est long d’attendre 365 jours par an, il y a une opportunité, il faut en profiter. La préparation commence lorsque la course de l’année précédente est terminée et que vous sentez que le début se rapproche, mais les journées deviennent plus longues et plus difficiles."

Malgré ses 41 victoires d’étapes, l'Espagnol ne se considère pas comme le favori : "Les favoris sont les vainqueurs de l’année dernière (ndlr : Nasser al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel). Le défi d’Audi pour gagner le Dakar est très important. Audi veut être la première marque à gagner le Dakar avec un moteur électrique, une voiture hybride, et c’est très difficile, beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent."

Pour cette 45e édition, Carlos Sainz roulera pour la deuxième fois consécutive pour la team Audi Sport. Son objectif : remporter avec son copilote, Lucas Cruz, un 4e Dakar avec un 4e constructeur (ndlr : après VW, Peugeot et Mini) : "Nous voulons croire que nous serons suffisamment compétitifs pour nous battre pour la victoire. Je continue à rêver. Mon rêve est de gagner un 4e Dakar."