A 51 ans, Francine Delain, fan de Wout van Aert, rêve du maillot arc-en-ciel en cyclocross

Francine Delain a commencé le vélo il y a une dizaine d’années seulement, un peu par hasard : "J’ai arrêté de fumer il y a une dizaine d’années et j’ai décidé de prendre un vélo et de me mettre au sport. J’ai commencé tout simplement à faire des randonnées et puis, je me suis mise à la compétition. J’ai commencé par des marathons de VTT, puis du cyclocross et enfin de la route".

Le vélo est dans l’ADN de la famille de Francine, et de son mari Vincent : "Je fais six sorties par semaine. J’ai un jour sans vélo. Je roule seule, avec mon mari ou avec des amis. Et quand il fait vraiment mauvais je suis sur mes rouleaux". La maman de 3 enfants jongle donc entre son travail matinal dans une grande surface, ses sorties à vélo et l’organisation de la vie de famille.