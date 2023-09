À 48 ans, Angelina Jolie cherche encore qui elle est : "Je n'ai pas l'impression d'être moi-même depuis dix ans"

Tout le monde la connaît, elle est l'une des comédiennes les plus rentables d'Hollywood, mais rares sont les confidences d'Angelina Jolie. Cette dernière a pourtant eu une vie personnelle assez mouvementée ces dernières années, depuis son divorce houleux avec Brad Pitt.

Sept ans plus tard, l'actrice ouvre une nouvelle page de sa vie et a invité Vogue à visiter son nouvel atelier dans l'immeuble new yorkais occupé jadis par Jean-Michel Basquiat. Sobrement intitulé "Atelier Jolie", elle dédie ce nouvel espace à des artisans de la mode engagés dans le domaine social et environnemental.

Ce n'est guère étonnant venant du mannequin, qui s'est engagée de longue date comme ambassadrice du Haut Commissariat au Réfugiés de l'ONU. Elle s'en est pourtant séparée en décembre dernier, soucieuse d'avoir une action plus directe sur les problématiques sociales et climatiques : "J'ai passé plus de 20 ans de ma vie à travailler sur la politique étrangère, l'aide humanitaire, les déplacements de population et les lois relatives aux réfugiés, et je n'ai cessé de voir la même situation s'aggraver et les mêmes cycles se poursuivre", explique-t-elle.