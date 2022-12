À 42 ans, Venus Williams a reçu une invitation pour disputer son 22e Open d'Australie

L'ancienne N.1 mondiale, Venus Williams disputera en janvier son 22e Open d'Australie de tennis, 25 ans après le premier, et son 92e tournoi du Grand Chelem. L'Américaine de 42 ans a reçu une invitation ont annoncé lundi les organisateurs.

Venus Williams, qui a remporté sept titres majeurs en simple, dont cinq à Wimbledon, quatorze en double dames et deux en double mixte dans sa carrière, n'a joué (et perdu) que quatre matches la saison dernière.

Elle a notamment été battue au premier tour de l'US Open par Alison Van Uytvanck. Sa dernière participation à l'Open d'Australie remonte à 2021 où elle avait atteint le 2e tour après avoir sorti Kirsten Flipkens au premier. Venus, désormais classée à la 1007e place à la WTA, a remporté le double dames à Melbourne en 2001, 2003, 2009 et 2010 en compagnie de sa soeur Serena, et joué la finale du simple en 2003 et 2017. Elle compte aussi un titre en double mixte en 1998 avec Justin Gimelstob.

"Venus n'est pas seulement une joueuse incroyable et une favorite du public, elle est aussi un modèle et une leader dans notre sport à bien des égards", a déclaré Craig Tiley, le directeur du tournoi australien. L'Open d'Australie se jouera du 16 au 29 janvier 2023.