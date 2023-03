A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Serie A

Même si l'AC Milan s'est incliné 3-1 à Udinese, Zlatan Ibrahimovic se souviendra de sa première titularisation depuis janvier 2022. Samedi soir, en marquant l'unique but de son club sur penalty à sa 2e tentative (45e+4), l'attaquant suédois est devenu à 41 ans et 166 jours le plus vieux joueur à marquer un but en Serie A, le championnat d'Italie de football.

Ibrahimovic efface des tablettes un ancien joueur de l'AC Milan le défenseur Alessandro Costacurta qui avait 41 ans et 25 jours quand il a marqué le 19 mai 2007 un penalty contre ... Udinese.

Ibrahimovic a été rappelé en équipe nationale et pourrait jouer contre la Belgique le 24 mars prochain à Solna en ouverture des qualifications de l'Euro 2024. S'il devait jouer, il deviendrait là aussi le plus vieux joueur à disputer un match de qualification du championnat d'Europe à 41 ans 5 mois et 21 jours.