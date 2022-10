A 40 jours de la Coupe du monde, ces Diables Rouges sont toujours blessés et en sursis

S’il n’a jamais porté le maillot des Diables, Roméo Lavia fait partie de la liste rapprochée des joueurs épinglés par Roberto Martinez. L’ancien de Man City a connu un début de saison tonitruant avec Southampton. Il a enchaîné les titularisations et les matchs de 90 minutes, une performance remarquable pour un joueur qui n’avait pas encore percé en équipe première. Arrêté pour six semaines au début du mois de septembre, son retour est attendu chez les Saints. Et chez les Diables ?

Retour espéré : fin octobre.