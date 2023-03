A 39 ans, la "Zlatan" du FC Walhain continue à affoler les compteurs, avec plus de 70 buts marqués

Stéphanie a marqué plus de 180 buts en deux saisons. C’est sans aucun doute la buteuse la plus rusée de P2 : "Ma spécialité c’est vraiment la finition. Les coups francs, les corners, les phases arrêtées, je laisse tout ça à mes copines. Je suis un renard des surfaces et je me charge aussi des penalties. Moi c’est vraiment juste la finition. Être placée au bon endroit. Tout le reste, je le laisse à mes copines qui travaillent aisément pour moi, et qui me servent à merveille", confie la serial buteuse walhinoise.

Elle aime se comparer à Zlatan Ibrahimovic, le buteur de 41 ans, de l’AC Milan : "J’ai 39 ans et je crois que, comme Zlatan, je peux encore marquer. Je peux encore faire quelque chose pour le club. C’est marrant, c’est rigolo, c’est pour dire qu’on arrive encore à faire des chouettes choses à 39 ans. C’est un peu comme Zlatan dans son club actuel".