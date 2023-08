À 37 ans, l’incroyable Hulk continue d’envoyer des pralines au Brésil

Hulk va bien, merci pour lui. À 37 ans, celui qui terrorisait les gardiens avec ses violentes frappes du gauche continue d’envoyer des pralines au Brésil.

Givanildo Vieira de Souza, plus connu sous le nom de Hulk (il suffit de regarder la taille de ses cuisses pour comprendre pourquoi), évolue à l’Atlético Mineiro, dans son pays natal, depuis février 2021. Et malgré son âge avancé, l’ancien joueur de Porto et du Zénith Saint-Pétersbourg continue d’envoyer des missiles de son redoutable pied gauche. Sa dernière victime ? Rafael, le portier du FC Sao Paulo.

Dans une rencontre comptant pour la 18e journée du championnat brésilien, Hulk a placé les siens aux commandes en inscrivant un coup franc des 40 mètres. Sa frappe, flashée à 94 km/h, a terminé en pleine lucarne. La routine quoi…