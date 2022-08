À 37 ans, Jérémy Perbet plante un sextuplé contre Mandel avec le RFC Liège

Passé par quinze clubs au cours de sa longue carrière débutée en 2003, Jérémy Perbet n'a toujours pas raccroché les crampons. Mieux, l'attaquant français n'a rien perdu de son instinct de serial buteur au RFC Liège, pensionnaire de Nationale 1. En témoigne sa performance ce mercredi face à Mandel United, à la rue en ce début de saison et miné par les soucis en interne.

À 37 ans, Perbut frappe toujours. Et à six reprises. Déjà auteur du seul but de son équipe la semaine passée lors du partage face à Tessenderlo (1-1), l'attaquant français a planté un sextuplé face à Mandel United ce mercredi.