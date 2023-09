À 33 ans, Emma Watson retourne sur les bancs de l’université (avec des bodyguards)

Il n’est jamais trop tard pour retourner à l’école si on a un sentiment du devoir non-accompli, même si on est une actrice célèbre. Alors qu’Emma Watson a obtenu une licence en littérature anglaise en 2014, elle entreprend ce mois-ci de terminer un master dans la prestigieuse université d’Oxford, une université qu’elle connaît bien.

L’actrice britannique avait déjà fréquenté Oxford en 2011-2012 dans le cadre du programme d’étudiants invités et elle est restée étroitement liée à l’université en devenant chercheuse invitée au Lady Margaret Hall d’Oxford. Emma Watson souhaite terminer une maîtrise en suivant un cours d’écriture créative (20.000 £), comme elle l’avait révélé au Financial Times alors qu’elle lançait son nouveau gin bio neutre en carbone avec son frère. Lors de cet entretien, elle avait également expliqué de pas être très heureuse avec son métier d’actrice. Quand on sait que déjà à l’âge de 7 ans, elle avait remporté un concours de poésie, qu’elle a son master en littérature anglaise, et qu’elle s’était remise à écrire pendant le Covid, on est finalement pas étonné !