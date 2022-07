A 28 ans, le nageur belge Louis Croenen met fin à sa carrière

Clap de fin pour Louis Croenen. A 28 ans, le nageur belge a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait sa carrière entre parenthèses. "Je pense que c'est le bon moment" a-t-il expliqué, sans donner plus de détails sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.

Dans un long post sur Instagram, il a ensuite remercié toutes les personnes qui l'ont aidé à atteindre le haut niveau : "Merci à tous ceux qui ont croisé mon chemin. Je suis tellement reconnaissant pour tous ces bons moments et les expériences incroyables que j'ai vécues. J'ai tellement de bons souvenirs en lien avec la natation, ces heures à travailler pour se qualifier pour les grandes compétitions et réaliser de grands objectifs. Mais je pense que c'est le bon moment pour écrire un nouveau chapitre dans ma carrière."

Croenen quitte donc les bassins après trois participations aux Jeux Olympiques, en 2012 à Londres, 2016 à Rio et puis, plus récemment en 2020 à Tokyo. Notons qu'à Rio, il s'était qualifié pour deux finales olympiques, en 200m papillon et en 4x200m nage libre.

En relais, Croenen a également accumulé quelques médailles européennes : le bronze en 2014, toujours sur le 4x200m libre puis l'argent et le bronze en 2016, respectivement sur le 4x200 nage libre et le 4x100 nage libre.

Notons que c'est le 2e membre de la délégation de nageurs et nageuses belges, après Fanny Lecluyse, à mettre fin à sa carrière prématurément en quelques mois.

Bon vent à lui !