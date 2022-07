A 25 ans, Mathias Bossaerts, ancien grand espoir du football belge, raccroche les crampons

Sans club depuis octobre 2019, le défenseur a décidé de mettre prématurément un terme à sa carrière. Il l’a annoncé dans un message qu’il a publié sur son compte Instagram.

Formé à au Beerschot et à Anderlecht jusqu’à ses 16 ans, Matthias Bossaert qui le Sporting en 2012 et traverse la Manche. Il poursuit sa formation à Manchester City où on lui promet un avenir à la Vincent Kompany. Mais il ne connaît pas le même parcours et décide de rentrer en Belgique. Il s’engage alors à Ostende à l’été 2016 pour tenter d’enfin lancer sa carrière professionnelle. Mais il peine à s’imposer chez les Côtiers où, en l’espace de deux saisons, il ne prend part qu’à 13 rencontres pour un petit but inscrit. L’ancien international belge chez les jeunes tente alors sa chance aux Pays-Bas et s’engage en 2018 au NEC Nimègue alors actif en deuxième division. Là non plus, il ne convainc pas et après un an, il est même renvoyé dans le noyau B. Libéré par Nimègue en 2019, il était sans club depuis lors. Peinant à prouver tout le bien que l’on disait de lui dans les catégories d’âge, il a préféré mettre un terme à sa carrière pour se concentrer sur d’autres projets.