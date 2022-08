À 24 ans, il est le seul facteur de France à livrer le courrier en bateau

Charles Defoort a 24 ans. Il est facteur depuis 2018 dans le Nord-Pas de Calais, en France. Mais petite particularité : il y a un an, le jeune facteur a troqué sa camionnette pour une barque. Désormais, c'est en bateau qu'il assure la livraison du courrier. Il est même le seul facteur de France métropolitaine à effectuer sa tournée quotidienne sur l'eau!

Chaque jour, Charles fait le tour des propriétés qui bordent les rives du marais audomarois. Durant sa tournée de deux heures, il navigue de maison en maison et rend visite à 80 personnes durant l'été. Le reste de l'année dans cette région naturelle de France, ils ne sont qu'une cinquantaine à y vivre.

Appréciées par les habitants, les allées et venues du jeune facteur rompent la tranquillité de l'eau et rythment le quotidien de cette région isolée. "Durant l'hiver il n'y a pas de touristes, on est content de voir le facteur passer" confie une habitante du marais.