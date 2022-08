A 23 ans, Giorgio est le premier à se lancer dans un tour du monde avec un vélo en bois!

On ne se lance pas dans un défi sportif aussi intense sans préparation! Giorgio a notamment consulté des kinés et médecins du sport pour le guider dans son exploit. "Cela représente tout de même entre 150 et 200 km de vélo chaque jour. Pour m'entraîner, je suis déjà allé jusqu'en Italie à vélo et j'ai également fait Bruxelles-Madrid. Là, ça fait un moment que je fais tout le tour de Bruxelles chaque jour pour m'entraîner et j'ai hâte de changer de décor!"

En plus de la préparation physique, il y a aussi toute la logistique que demande un tel voyage. "J'ai quitté mon travail à Madrid il y a trois mois, afin de pouvoir me consacrer entièrement à la préparation du voyage. Ce qui aura pris le plus de temps au final c'est la bureaucratie, comme les demandes de visas pour tous les pays que je vais traverser."