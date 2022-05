A 21 ans, Loris est "chasseur de stars". Ce jeune Liégeois en a déjà rencontré 2000 !

Loris Demarteau a 21 ans et habite à Nandrin. Depuis son plus jeune âge, sa passion, c'est d'obtenir les autographes et de se faire photographier aux côtés des vedettes du cinéma, de la chanson, de la télévision, du sport ou du monde politique. Une passion née par hasard: "J'avais 12 ans lorsque j'ai assisté dans mon quartier au tournage d'un film des frères Dardenne (Deux jours, une nuit). J'ai pu rencontrer Marion Cotillard et ça m'a donné envie de participer à d'autres tournages et de côtoyer d'autres stars".

"Des stars sympathiques... et d'autres un peu moins"

En une dizaine d'années, il en a rencontré pas moins de 2000 (!), de Mariah Carey à Céline Dion, en passant par Jean Dujardin, Nicolas Cage, Angèle ou Eden Hazard. "Il y a des personnes très sympathiques comme Popeck ou Ed Sheeran, d'autres qui le sont un peu moins comme Gérard Depardieu ou Christian Clavier et les autres stars issues de la troupe du Splendid, mais j'essaye toujours de voir le bon côté des choses".

Loris consacre une grande partie de son temps libre à sa passion. Et pour débusquer les stars, il mène un vrai travail d'enquêteur, "Au fur et à mesure, je me suis constitué un véritable réseau: entourage des stars, figurants sur les tournages de films, autres chasseurs de stars comme moi,... Je consulte les réseaux sociaux, la presse, tout ce qui peut me fournir des indices. J'essaye toujours de trouver le moment propice: devant un hôtel, un restaurant, quand je peux être seul avec ces vedettes. Ce sont des moments furtifs mais qui marquent".

Et comme tout chasseur de stars, il y a encore des étoiles qu'il rêve de décrocher, Tom Cruise et Brad Pitt en tête. Loris termine des études en journalisme et se verrait bien devenir critique cinéma dans l'audiovisuel. Ce serait l'occasion !