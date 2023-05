À 19 ans il battait Boassen Hagen, qui est Andreas Leknessund, nouveau maillot rose du Giro ?

En 2017, alors que les suiveurs norvégiens célèbrent le titre européen d’Alexander Kristoff. Un jeune compatriote crève l’écran du côté de Herning. Champion en contre-la-montre dans la catégorie juniors, Andreas Leknessund laisse sa carte de visite pour la première fois.

Course de la Paix 19, 2e Ronde de l'Isard 19, vainqueur Giro della Regione (20).

Solide rouleur, le natif de Tromso au nord du pays se signale ensuite sur des courses à étapes (ndlr : vainqueur de la Course de la Paix en 2019, 2e de la Ronde de l'Isard la même année et premier du Giro dalle Regione en 2020). À l’aise sans être flamboyant quand la pente s’élève, Leknessund fait de sa polyvalence un atout redoutable dans l’enchaînement des jours de course. "C’est un profil passe-partout même s’il est d’abord connu comme spécialiste du chrono. Il avait d’ailleurs devancé Boassen Hagen à 19 ans sur les championnats de contre-la-montre de Norvège. Il a ensuite gagné quelques courses à étapes" confirmait Rodrigo Beenkens dans 100% Giro ce mardi.