A 16 ans, Nolann Dauby a déjà tout d'un grand chocolatier

C'est sans doute l'un des plus jeunes chocolatiers du royaume. Pourtant, petit, Nolann Dauby détestait le chocolat. "Je suis allergique aux protéines de lait et le chocolat noir que j'avais goûté étant petit ne me plaisait pas du tout", lance celui qui rêve aujourd'hui de devenir un grand nom du chocolat belge.

Il a commencé à vendre ses chocolats à sa famille et à ses voisins

Elève en mécanique automobile, l'adolescent de 16 ans est très proche de sa maman. Ensemble, mère et fils suivent des cours du soir en chocolaterie. "J'ai commencé par vendre les mendiants qu'on ramenait des cours car c'était impossible d'avaler tout le chocolat qu'on produisait", se souvient Nolann.

Très vite, le chocolatier en herbe originaire d'Estinnes, dans le Hainaut, est submergé de commandes.

Face à l'engouement suscité par ses pralines, orangettes, melo-cakes, œufs en chocolats et autres gourmandises, ses parents acceptent de le suivre dans son idée complètement folle : créer une chocolaterie.

Une pièce de la maison familiale est sacrifiée pour y installer un atelier "100% conforme aux normes de l'AFSCA".