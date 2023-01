A 16 ans, Julien Duranville quitte officiellement Anderlecht et rejoint Dortmund

L'exode se poursuit à Anderlecht. Après Anouar Ait El-Hadj, une 2e pépite de Nerpeede quitte le club. A 16 ans à peine et alors qu'il n'a qu'une poignée de matches pros (6 matches, 1 but cette saison) dans les jambes, Julien Duranville rejoint la Bundesliga et Dortmund pour "une longue durée". C'était dans l'air, c'est désormais officiel. C'est le club bruxellois qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, expliquant que 'Duranville avait choisi de signer à Dortmund après 10 ans au Sporting.'

Reste désormais à voir quel montant entrera dans les caisses d'Anderlecht après ce nouveau départ. Plusieurs sommes avaient été évoquées, avoisinant les 10 millions d'euros. Selon les dernières rumeurs, l'indemnité finale oscillerait autour des 11 millions d'euros, bonus exclus.

Une chose est sûre : en pleine crise existentielle, le Sporting se retrouve quasi obligé de laisser filer l'une de ses pépites les plus prometteuses. Et ce, alors que côté transferts entrants, c'est toujours (quasi) morne plaine.

De son côté, Dortmund met le grappin sur un grand talent qu'il couvera sans doute pendant quelques années. Sur son site, le club allemand s'est dit très fier d'avoir su convaincre le joueur de signer : "On est heureux que Julien et sa famille nous aient fait confiance. Julien est un ailier rapide, technique et créatif. On voit énormément de potentiel en lui. On va travailler d'un commun accord ces prochaines années pour que ce potentiel soit maximisé. On l'a déjà prouvé à plusieurs reprises dans le passé. Le but est d'intégrer Julien le plus rapidement au noyau professionnel pour qu'il puisse atteindre, pas à pas, le niveau requis pour la Bundesliga."