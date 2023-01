A 15 ans, sa mère le retire de l’école pour jouer à Fortnite qu’est-il devenu ?

Devinez ce qu’est devenu ce jeune de 15 ans après que sa mère l’est retiré de l’école pour qu’il puisse passer plus de temps à jouer sur Fortnite. Une idée ?

La réponse est assez surprenante… Cette histoire date en réalité de 2019, le jeune britannique, identifié sous le pseudonyme Benjyfishy, est devenu un pro gamer. A l’époque, la décision de la mère était assez controversée. En effet, à l’approche de la Fortnite World Cup à 30 millions de dollars, la maman de ce garçon a pris la décision de le déscolariser pour qu’il puisse s’entraîner à son jeu vidéo. Rassurez-vous, il a tout de même suivi des cours à domicile.

C’était un coup méticuleusement calculé. Lors de l’un de ses premiers tournois en ligne sur le jeu d’Epic Games, Benjyfishy avait gagné plus de 11.000 euros, c’est pour cette raison que lui et sa mère ont décidé de jouer un coup de poker en arrêtant l’école et en se consacrant à Fortnite. C’était un risque à prendre mais bien joué, puisque le garçon a empoché en 3 ans la somme de 570.256 dollars.

Toutefois, il aurait récemment quitté son équipe eSport NRG et abandonné Fortnite.