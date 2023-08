"A 14 ans, on m’a persuadé que j’étais malade" : le cauchemar des thérapies de conversion infligées aux personnes LGBTQIA +

"Il était grand temps" lance Nina Parmentier, assistante sociale. "Ne fût-ce que pour travailler sur la confiance avec les jeunes et les victimes, c’est très important de pouvoir leur dire qu’ici c’est interdit, qu’on peut porter plainte et les aider".

Cette étape est également importante sur le plan symbolique, car elle inverse les rôles de victime et de coupable. "Cela permet de se dire 'ce n’est pas moi qui suis coupable, qui suis malade'" ajoute-t-elle.

Des conséquences traumatiques lourdes

L’enjeu est important, car les thérapies de conversion ont des conséquences psychologiques énormes. "Il y a une échelle de conséquences traumatiques fortes qui perdurent très longtemps. C’est comme s’ils sortaient de leur corps pour survivre. Certains sombrent dans la drogue, d’autres se prostituent", explique Nina Parmentier.

J’ai pensé à me suicider.

Dan a mis plusieurs années à s’en remettre. "Cela a occasionné chez moi de grands troubles, une grosse culpabilité, des moments de down psychologiques très forts qui me faisaient perdre goût à la vie. J’ai pensé à me suicider. J’ai fait plusieurs tentatives qui ont été avortées".

"Ces croyances toxiques sont très ancrées en nous. C’est difficile de s’en défaire. C’est un peu comme si on était programmé, comme un ordinateur, et qu’il fallait tout formater et réinstaller" résume Dan.

Certaines pratiques de conversion vont jusqu’à la violence et au viol collectif. Mais le plus souvent, elles passent par de la manipulation insidieuse.

Jusqu’en 1990, l’homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale par l’Organisation Mondiale de la Santé. Quant à la transidentité, elle n’a quitté la liste des maladies qu’en 2018.

Le chemin est encore long pour éradiquer totalement les thérapies de conversion. Mais de l’avis de tous, une étape importante a été franchie en Belgique.