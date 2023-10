À 12 ans, Lucas est le premier enfant à se remettre d’un cancer "incurable" et représente un espoir pour de nombreux malades

À 12 ans, Lucas est un adolescent presque comme les autres. Presque, parce que son histoire relève du miracle. Il y a 6 ans, on lui diagnostique un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur cancéreuse extrêmement agressive qui se loge dans le cerveau. Espérance de vie : un an ou deux maximum. Pour lui et ses parents, le monde s’effondre. Mais un traitement expérimental va donner des résultats exceptionnels et une piste d’espoir pour de nombreux malades.

"Lucas a explosé les compteurs, nous confie le docteur Jacques Grill qui a soigné le jeune Belge. Aujourd’hui, son IRM est quasiment normale, elle ne montre plus rien si ce n’est la cicatrice de la biopsie qui a servi à faire le diagnostic de son cancer".