A 11 jours de la course, (très) grosses tensions entre le Grand Prix Samyn et Jean-Luc Vandenbroucke

On avait compris, depuis quelques mois déjà, que ce n’était plus l’amour fou entre Philippe Liénart, le président de " Wallonia Samyn ", l’ASBL organisatrice du Grand Prix cycliste José Samyn et du Samyn des Dames, et Jean-Luc Vandenbroucke, le manager général et directeur de course depuis 2006. L’officialisation, en juin dernier, de la reprise du Grand Prix Pino Cerami à l’agonie par " Wallonia Samyn " a été un premier élément déclencheur de tensions. Ajoutez à cela un sérieux désaccord financier qui tarde à être solutionné, des soucis de communication en interne, l’arrivée de nouveaux comitards plus jeunes pas toujours en adéquation avec l’expérimenté VDB, et vous atteignez le point dit de " non-retour ".

De bonne source, nous pouvons vous confirmer différentes entrevues entre les principales personnes concernées, l’échange également de plusieurs courriers recommandés. Mais à dix jours de l’épreuve d’ouverture de la saison professionnelle en Wallonie, le mardi 28 février, le comité a posé un constat d’échec dans les négociations et a décidé, ce que le Mouscronnois avait d’ailleurs déjà annoncé, de mettre leur relation de travail en " pause ". Le conseil d’administration a désigné Jonathan Dufrasne, qui dirigeait l’épreuve féminine depuis quelques temps, pour occuper ad interim le poste de directeur de course chez les hommes. Les responsables politiques des deux villes boraines principalement concernées, Quaregnon (la ville-départ) et Dour (la ville-arrivée), ont été prévenus.

Si proche de l’évènement, la situation est évidemment regrettable. Philippe Liénart et Jean-Luc Vandenbroucke devraient se revoir début mars pour tenter de trouver un terrain d’entente financier à l’amiable sans devoir passer par la " case tribunal ". Si la raison l’emporte, on pourrait alors imaginer une suite à la collaboration puisqu’une nouvelle convention a dores et déjà été acceptée par les deux parties. Dans le cas contraire, les chemins de VDB et du Samyn se sépareront définitivement.

Il y a peu, on se réjouissait de l’intégration du GP Criquielion au calendrier des courses 1.1. Aujourd’hui, on vous annonce cette querelle de ménage au sein du comité du Samyn. Un jour n’est pas l’autre…

L’ancien coureur et directeur sportif de 67 ans, par ailleurs consultant sur notre radio sportive VivaCité, reste bel et bien manager de la semi-classique automnale Binche-Chimay-Binche et de la Ronde féminine de Mouscron, deux épreuves qui n’ont strictement rien à voir avec le Grand Prix Samyn, remporté l’an dernier par l’Italien Matteo Trentin.

