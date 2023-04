À 106 ans, cette tatoueuse Kalinga pose pour Vogue

La Philippine Whang-od est présentée comme l’une des premières femmes à pratiquer cet art réservé aux hommes. Selon creapills, elle a commencé à l’âge de 16 ans avec son père. Il s’agit de la dernière et plus ancienne tatoueuse traditionnelle de Kalinga.

Le mambabatok est un art qui se pratique tout au long de sa vie et qui exprime la beauté et la féminité des femmes ou plutôt le courage pour les hommes. Cette tradition se transmet par les liens du sang. Whang-od a imprimé les symboles de la tribu Kalinga "sur la peau de milliers de personnes qui ont fait le pèlerinage à Buscalan" dévoile le magazine. C’est de cette manière que son nom fait écho autour du monde. "Whang-Od a suscité un regain d’intérêt pour la pratique ancestrale du tatouage sur bâton et épine, qui avait commencé à disparaître. Aujourd’hui, cette mambabatok de 106 ans est à la tête d’une nouvelle génération de tatoueurs désireux de perpétuer la tradition". Comme Whang-od n’a jamais eu d’enfant, elle a formé sa petite-nièce afin que la tradition ne se perde pas.