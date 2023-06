A 10 ans, Abdel est le plus jeune guide touristique au Liban

Depuis 2 ans, Abdel fait visiter la ville de Saïda, au sud du Liban, aux touristes du monde entier.

Abdel la connait comme sa poche. Il est passionné d’histoire et il adore faire découvrir sa ville, son histoire et ses musées. C’est un très bon guide et en plus, il le fait pour la bonne cause. Cela lui permet de gagner un peu d’argent pour aider son papa malade.

Bien sûr, un enfant ne devrait jamais travailler pour subvenir aux besoins de sa famille parce que ce n’est pas son rôle.

En attendant, Abdel rêve d’en faire son métier plus tard. Bien sûr, cette activité ne l’empêche pas d’aller à l’école.