"9K", des supporters gantois inscrivent leur code postal sur la pelouse du Club Bruges juste avant la rencontre

Une rencontre entre le Club Bruges et Gand c’est toujours un choc dans notre championnat. Les supporters entretiennent la rivalité et aiment se charrier avec plus ou moins de bon goût. Les partisans gantois y sont allés un peu fort cette fois avant ce choc opposant les deux équipes dans le cadre la 27e journée de championnat. Ils s’en sont pris à la pelouse du Jan Breydel Stadion en inscrivant "9K" dans le rond central, ce qui signifie 9000, soit le code postal de la ville de Gand.

Les jardiniers brugeois ont pris soin de la pelouse pour s’assurer qu’elle soit bien praticable pour la rencontre mais ils n’ont pas pu masquer l’inscription que vous n’aurez pas pu manquer si vous avez regardé le match.

D’autres actes de vandalisme ont été commis en tribunes avec les inscriptions suivantes : "Fuck Brugge", "Vuile Boeren" qui signifie "sales fermiers". Et les poteaux ont également été colorés aux couleurs de La Gantoise. Ambiance Ambiance…

Le club gantois s’est distancié de ces faits dans un communiqué : "En marge du match entre le Club de Bruges et La Gantoise, des vandales ont causé des dégâts dans le Jan Breydelstadion. Les coupables ne sont pas encore connus, mais la Gantoise tient à prendre ses distances avec ces faits. Le vandalisme n’a rien à faire dans le football et la moindre des choses est d’avoir du respect pour son adversaire. L’affaire est désormais entre les mains de la police."