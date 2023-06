95% des touristes dans 5% du monde : comment la Belgique s’arme, ou se prépare, face au surtourisme

"Ça a beaucoup marqué certains citoyens qui s’inquiètent de savoir si leurs enfants pourront encore acheter ici." Sans compter les nuisances, notamment sonores, qu’entraîne la présence de ces nombreux gîtes.

L’échevin indique que des quotas ont depuis été instaurés, par quartier, pour limiter le nombre d’hébergements touristiques au regard du nombre d’habitants. La ville connaît une forte affluence en été, ou lors du marché de Noël par exemple, "mais il ne s’agit pas d’instaurer des checkpoints pour dire ‘c’est fini vous ne rentrez plus !"

La ville a aussi économiquement besoin du tourisme, insiste Pablo Docquier. Elle a d’ailleurs commandé un rapport sur la question, pour l’aider dans sa gestion à long terme de ce phénomène.

Plus globalement, dans la région, Visit Wallonia est plus préoccupé par le fait de retrouver un niveau de tourisme similaire à 2019 (et c’est bien parti, nous dit-on) plutôt que par le surtourisme. Dans la capitale, on affirme également ne pas être confronté à ce problème. Les flux y restent tout à fait gérables, mais on reste attentif à cette problématique, nous dit-on. Là où le problème se pose avec plus d’acuité, c’est à Bruges, évidemment. La "Venise du Nord".

Les jours de grande affluence, 60.000 visiteurs se promènent dans le centre. Dans une ville qui compte 118.000 habitants, cela équivaut à plus de la moitié de ses habitants, concentrés dans les quartiers touristiques. Un classement, qui vaut ce qu'il vaut (il émane d'une agence de location de vacances), positionne Bruges dans le top 3 des villes les plus fréquentées d'Europe, avec Dubrovnik et Venise.

L’équilibre entre la vie, le travail et le tourisme est perdu ici.

Le journal De Standaard a récemment donné la parole à ses habitants, ceux d’une ville "inondée de touristes". Excédée par le bruit des valises à roulettes, par la foule, et l’invasion de magasins touristiques qui l’obligent à faire ses courses en dehors du centre, une Brugeoise dit penser à déménager. Un autre affirme : "L’équilibre entre la vie, le travail et le tourisme est perdu ici."